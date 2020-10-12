Алиев предложил усилить роль Турции в урегулировании в Карабахе

Баку, 12 октября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил усилить роль Турции в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, передает телеканал Haber Global.

«Это наша позиция. Турция обязательно должна играть активную роль в политическом урегулировании конфликта», — сказал он.

Алиев подчеркнул, что Баку поддерживает контакт с высокопоставленными турецкими чиновниками.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет. Регион вышел из Азербайджанской ССР еще в 1988 году, тогда и начались столкновения.

В очередной раз ситуация обострилась 27 сентября. В ночь с 9 на 10 октября в Москве состоялись многочасовые переговоры, в ходе которых Ереван и Баку заключили перемирие. Но обстрелы вскоре вновь возобновились.

Армения обвинила Турцию и Израиль в поставках Азербайджану ударных беспилотников. Аналитик Анатолий Несмиян объяснил, почему Анкара решила поддержать Баку в нагорнокарабахском конфликте. Как пишет Infox.ru, он назвал Алиева «марионеткой» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а обострение в регионе — «демонстрацией сдачи суверенитета Азербайджана».