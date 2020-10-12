Депутат Рады подаст в суд на коллегу из-за российской вакцины от COVID-19

Киев, 12 октября. Народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура обещал подать в суд на свою коллегу по фракции Елизавету Богуцкую. Причиной такого решения стал конфликт из-за вакцинации российским препаратом «Спутник V», сообщил Качура на своей странице Facebook.

Накануне Богуцкая раскритиковала Качуру из-за его предложения закупки Украиной вакцины от коронавируса российского производства.

«Мне плевать, что там себе решил Качура уколоть, но говорить о том, что он заботится о здоровье украинской нации, — это уже слишком. Это ж надо вообще быть тупым ботинком, чтоб на украинцах тестировать российский медицинский полуфабрикат!» — заявила депутат в своем Facebook.

В ответ Качура пообещал подать на коллегу в суд, проиллюстрировав ее поверхностное отношение к пандемии и здоровью окружающих фотографией Богуцкой. На кадре она находится на заседании Верховной рады в розовой вязаной маске в сетку, не защищающей органы дыхания.

«Посмотрите на фото. Как думаете, это адекватный человек? Когда страна каждый день преодолевает антирекорд заболевших COVID-19, Елизавета Богуцкая смеется и плюет на жизни и здоровье окружающих. Вчера Елизавета написала оскорбительный пост в отношении меня. Подаю иск в суд!» — заявил он.

Как сообщала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавирусной инфекции нового типа. Два наиболее известных препарата — «Спутник V» и вакцина центра «Вектор». Препарат центра имени Гамалеи зарегистрировали в августе как первый в мире от COVID-19.

Россия сотрудничает со многими странами в рамках борьбы с коронавирусом и помогает им с вакцинами. Для получения российского препарата от COVID-19 киевской стороне необходимо лишь выразить свое желание, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.