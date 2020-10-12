Тайм-аут до 24 ноября взял суд в деле о разливе топлива в Норильске

Красноярск, 12 октября. Тайм-аут до 24 ноября взял Арбитражный суд Красноярского края в деле о разливе дизельного топлива в Норильске. Перерыв потребовался в том числе для предоставления дополнительных материалов.

Первое предварительное заседание прошло в Арбитражном суде Красноярского края в понедельник, 12 октября. Судья вела процесс единолично, несмотря на ходатайство о коллегиальном рассмотрении, не приняв во внимание аргумент о сложности дела. Она отказалась приобщить к материалам видеоролик о ликвидации последствий аварии.

Стороны подтвердили свои позиции. Но выяснилось, что в Росприроднадзоре не успели ознакомиться с отзывом Норильско-Таймырской энергетической компании (дочерняя структура «Норникеля») на иск. Он был предоставлен неделю назад.

Оценивая размер ущерба, ведомство оперирует взятыми у компании данными. Однако итоговую сумму получает почти в семь раз больше, чем эксперты «Норникеля», которые провели расчеты в соответствии с принятой в стране методикой и сложившейся правоприменительной практикой.

Отметим, почти 148 млрд рублей, которые Росприроднадзор просит взыскать с «Норникеля», — небывалый для России прецедент. В прошлом году общая сумма экологических штрафов в нашей стране для всех пользователей оказалась почти в 150 раз меньше. Она не дотянула и до одного миллиарда.

В «Норникеле» надеются, что Росприроднадзор скорректирует сумму ущерба и спор будет урегулирован во внесудебном порядке. Несмотря на старт процесса, такая возможность у сторон остается.