Джабаров назвал незаконным продление Евросоюзом санкций по делу Скрипалей

Москва, 12 октября. Решение Совета ЕС о продлении санкций по делу Скрипалей является абсолютно незаконным, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с телеканалом RT.

«Не позволим, чтобы о нас вытирали ноги»: в Совфеде отреагировали на продление санкций ЕС по делу Скрипалей

Речь идет о санкциях, введенных за «применение химического оружия». Ограничительные меры были приняты в том числе и в отношении четырех россиян по делу об инциденте с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в Британии.

«Это решение основано непонятно на чем. Не было ни решения суда, не было никаких документальных данных. <...> Нам не дали никаких результатов обследования», — возмутился сенатор.

Он обратил особое внимание, что России «не предъявили Скрипалей, они пропали».

«Та же самая история сейчас развивается с Навальным», — подчеркнул он.

По мнению политика, Запад такими решениями «пытается любой ценой наказать Россию», но такая русофобская политика не кончится добром.

«Россия проводит абсолютно миролюбивую политику, мы готовы взаимодействовать со всеми странами. Но не позволим, чтобы о нас вытирали ноги», — резюмировал он.

Как сообщалось ранее, решение о продлении до 16 октября 2021 года санкций за «применение химического оружия» было принято Советом ЕС 12 октября.

Западное расследование дела Скрипалей ранее прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, этот инцидент пытаются превратить в какую-то детективную историю.