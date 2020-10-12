Исхаков сделал обложку с Литвиновой для нового альбома Земфиры

Москва, 12 октября. Бывший супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал в Instagram обложку нового альбома Земфиры.

На фото запечатлены сама Земфира и ее близкая подруга — режиссер и актриса Рената Литвинова. Исхаков снял звезд в черно-белых тонах.

Литвинова развернулась к зрителю в профиль и курит, за спиной стоит Земфира. Волосы режиссера скрывают половину лица певицы.

«Это был невероятный̆ день. Такие дни запоминаются на всю жизнь! Спасибо за доверие Земфира и Литвинова», — написал Исхаков.

Эта обложка вызвала восторг у поклонников певицы. Они считают, что ни один российский фотограф не смог бы снять лучше. Звезды поделились на своих страницах в соцсетях публикацией экс-супруга Гагариной.

«Ты белый и светлый, а темная и теплая», — написала поклонница. «А когда новый альбом? Мы тоже будем готовиться. Фанаты уже в предпенсионном возрасте», — пошутил подписчик. «Мое сердце затмила ваша красота, ваша внутренняя сила. Не могу теперь думать ни о чем. Вдохновляете всегда. Спасибо вам, Земфира», — отреагировала фанатка. «Просто неповторимые Инь и Янь. Спасибо за такое чудесное фото», — добавил еще один поклонник.

Ранее сообщалось, что Рената Литвинова опубликовала фото с Красной площади в Москве. Она заинтриговала поклонников подписью о том, что часто здесь завтракает с «кем-то любимым».

У таблоидов нет информации о том, что 53-летняя звезда с кем-то встречается. При этом 44-летняя Земфира, вероятно, тоже не состоит ни с кем в отношениях.