Заразившегося коронавирусом Порошенко выписали из больницы

Киев, 12 октября. Бывшего президента Украины Петра Порошенко выписали из больницы, куда он был госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Порошенко.

«Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось», — говорится в сообщении.

Кроме того, пресс-служба поблагодарила сторонников Порошенко, которые выразили поддержку экс-президенту страны.

В начале октября супруга бывшего президента Марина Порошенко сообщила о госпитализации мужа. Коронавирус, по ее словам, сопровождался двусторонним воспалением легких.