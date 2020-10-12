Более 11 тысяч детей получили выплаты на подготовку к школе

На еженедельном совещании у главы Чувашии Олега Николаева министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова сообщила, что на данный момент 11 700 детям из малоимущих семей выплачено по 5 тысяч рублей на подготовку к школе. Министр отметила, что единовременная выплата стала весомой дополнительной поддержкой для малоимущих многодетных семей Чувашии на подготовку к школе.

«На осуществление этой меры поддержки в республиканском бюджете предусмотрено более 79 млн рублей. По состоянию на 7 октября названной мерой поддержки охвачено 11 700 детей из малоимущих семей. С учетом количества обратившихся единовременная выплата будет предоставлена в отношении 15 900 детей», — доложила Алена Елизарова.

Также на сегодняшний день порядка 2200 заявлений еще остаются в работе, а семьи, их подавшие, получат выплаты в ближайшее время. Напомним, что заявления принимались с 10 августа по 1 октября 2020 года.

Ранее руководитель региона давал поручение проработать дополнительные и пересмотреть существующие меры поддержки для семей в условиях пандемии. Решение производить единовременные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого учащегося из многодетных семей с низким уровнем доходов как раз стало обновлением в списке мер поддержки. Выплата положена родителям трех и более детей, причем среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум, установленный в республике.