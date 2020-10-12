Главы МИД ЕС договорились о санкциях против Лукашенко

Люксембург, 12 октября. Главы МИД стран Европейского союза на встрече в Люксембурге договорились о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Ограничительные меры вступят в силу, если ситуация в республике не улучшится, передает ТАСС.

«Совет ЕС объявляет о готовности ввести новые ограничительные меры против институтов и высокопоставленных чиновников, включая Александра Лукашенко, если ситуация [в Белоруссии] не улучшится», — говорится в документе без уточнения сроков принятия финального решения.

Евросоюз потребовал от властей Белоруссии освобождения всех задержанных и начала диалога с оппозицией. Министры пришли ко мнению, что ЕС сократит сотрудничество с Минском и предоставит дополнительную финансовую помощь протестному движению, в том числе НПО и негосударственным СМИ.

Массовые акции протеста продолжаются в Белоруссии с начала августа. Лукашенко одержал победу на президентских выборах, но с таким итогом не согласились сторонники его оппонента Светланы Тихановской. Они стали организовывать несанкционированные митинги, причем, как отметили многие эксперты, при поддержке Запада. К примеру, политолог Владимир Корнилов уверен, что западные структуры целенаправленно провоцируют и создают очаги нестабильности на постсоветском пространстве, таким образом формируя вокруг России «пояс пожаров». Сначала они взялись за Украину, а затем переключились на Белоруссию.

Примечательно, что Лукашенко уже начал диалог с оппозицией, как того потребовали в ЕС. В субботу он нанес визит в СИЗО КГБ для обсуждения «вопросов конституции». Двум арестованным оппозиционерам после этой встречи изменили меру пресечения.