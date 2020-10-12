Зеленский потребовал от США и ЕС поддержки Украины на пути в НАТО

Киев, 12 октября. Украина сейчас находится на пути к членству НАТО, но Киеву нужна поддержка со стороны США и стран Евросоюза, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си».

«Честно говоря, мы уже стали партнерами НАТО с расширенными возможностями. Мы идем в НАТО. НАТО — это безопасность в нашем регионе», — считает он.

По его словам, сейчас у Украины мощная армия, но этого мало.

«И единственный шанс, я считаю, об этом говорю и Соединенным Штатам и странам ЕС, всем я говорю: если вы не хотите терять Украину, вы должны ее поддерживать», — подчеркнул политик.

По мнению Зеленского, членство Украины в НАТО станет очень важным сигналом для России.

«Сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому — НАТО. Если кто-то говорит, что это фантастика — ну, посмотрим», — заключил он.

Напомним, в конце сентября Зеленский подписал «Стратегию национальной безопасности» Украины, которая, по мнению политологов, отрезает стране все пути в НАТО. В частности, такое мнение выразил руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев.

По его словам, этот документ в первую очередь позиционирует Украину как силу, «сдерживающую натиск» России. При этом эта доктрина не содержит четких решений по вопросам восстановления экономики и стабильного политического пространства в стране. Нет в ней и путей решения достижения мира в Донбассе, хотя Зеленский декларирует завершение гражданской войны на юго-востоке страны, как свою главную цель на посту президента. Он даже пообещал уйти в отставку, если конфликт в Донбассе не будет решен.