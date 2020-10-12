Россия высылает двух болгарских дипломатов 

Москва, 12 октября. Россия объявила персонами нон грата двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщил МИД РФ.

«12 октября посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата», — говорится в сообщении российского ведомства.

В МИД РФ отметили, что решение о высылке двух болгарских дипломатов принято в рамках ответной зеркальной меры на высылку двух заместителей торгового представителя России в Софии в сентябре.

Болгария обвинила двух российских дипломатов в разведывательной деятельности и шпионаже на территории страны. Прокуратура страны заявила, что якобы с 2016 года они проводили разведку и искали информацию о планах модернизации болгарской армии, чтобы потом передать эти сведения Москве.