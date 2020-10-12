Развитие медицины и улучшение бытовых условий позволило значительно увеличить продолжительность жизни пожилых людей в современном мире. Это наши бабушки и дедушки, которые являются неотъемлемой частью семейной династии. Чаще всего сознание рисует их как мудрых, улыбчивых, заботливых, спешащих поддержать нас в трудную минуту. Но повседневность вносит свои коррективы, и наше старшее поколение подвержено возрастным заболеваниям. К их числу относят деменцию. Чтобы лучше понять, в чем причины и каковы способы лечения этого заболевания, ФАН побеседовал с кандидатом медицинских наук Юлией Телышевой — врачом-неврологом клинико-диагностического центра «Медси» на Белорусской.

Что такое деменция?

Деменция — это совокупность синдромов, состояние, характеризующееся постепенной утратой когнитивных функций человека: восприятия, мышления, речи. Как правило, она развивается у пожилых людей в результате неврологических заболеваний, сосудистых патологий и приводит к ряду неприятных последствий — таких, как потеря памяти, потеря или ослабление умственных способностей, сложности с узнаванием близких людей и с ориентацией в пространстве. Дементные больные вынужденно прекращают трудовую деятельность, поскольку не справляются с нагрузкой, а в поздней стадии заболевания зачастую неспособны ухаживать за собой в быту самостоятельно.

Как прогрессирует деменция у пожилых людей?

«Обычно деменция развивается постепенно, ее можно условно разделить на стадии, каждой из них присущи свои симптомы и проявления», — рассказывает Юлия Телышева.

Специалисты называют три степени деменции:

легкая;

средняя;

тяжелая.

Признаки ранней степени деменции на поведенческом уровне — человек не может вспомнить, что происходило пару дней назад, не может вспомнить имена и названия, появляется рассеянность и ослабляется критика происходящих событий. Такие умеренные нарушения когнитивной сферы затрудняют социальные контакты, но еще не приводят к полной деменции. Хуже дела обстоят для близкого окружения дементного пациента, потому что один из важных симптомов раннего периода заболевания — сниженное настроение. Человек становится равнодушен к близким, их переживаниям и проблемам, может начать подозревать их в каких-то неблаговидных поступках, направленных против него.

Вовремя проведенный опрос пациента показывает наличие депрессивных настроений за несколько лет до начального этапа.

Что происходит на уровне поведения у больного на второй стадии? Все вышеуказанные нарушения когнитивной сферы усугубляются. Плюс ко всему — человек может перестать ориентироваться в знакомой местности, во времени суток.

«Пациент может перестать ощущать чувство голода, забывает поесть. Сложно справляется с простыми арифметическими задачами, путает дни недели и даты. Больного могут преследовать слуховые и визуальные галлюцинации, которые встроены в его повседневную жизнь. Он может начать с ними общаться и привлекать внимание тех, кто рядом», — продолжает Юлия Телышева.

Последняя степень деменции варьируется по продолжительности от нескольких месяцев до нескольких лет, все зависит от иммунитета и состояния сердечно-сосудистой системы. На этом этапе нейроны уже не в состоянии осуществлять контроль над различными функциями организма. Больной может впадать в состояния немотивированной агрессии, причинять вред себе и близкому окружению.

Каковы причины деменции?

На сегодняшний день исследования этой области психических расстройств не дают однозначных ответов на вопрос о причинах ее возникновения. В мире насчитывается более 100 различных заболеваний, которые могут стать триггером деменции. В настоящее время расстройством когнитивных функций страдает около 50 миллионов пожилых людей. Эта болезнь стала серьезнейшей проблемой современного общества. С одной стороны, в большинстве цивилизованных сообществ улучшается качество жизни и увеличивается возраст дожития, а с другой — всегда есть опасность того, что деменция нарушит активное и полноценное течение старости.

Среди причин старческой деменции называют следующие:

наследственные факторы: если в роду у пациента были больные, то вероятность заболеть в пожилом возрасте увеличивается;

болезнь Альцгеймера;

гипертоническая болезнь;

атеросклеротические поражения сосудов головного мозга;

сахарный диабет;

лишний вес, малоподвижный образ жизни;

инфекционные и сердечно-сосудистые заболевания.

В каком возрасте может возникнуть деменция?

Деменцию называют заболеванием пожилых людей, однако иногда, хотя и крайне редко, этот недуг наблюдается и у более молодых. Деменция у пожилых людей часто развивается вследствие или на фоне других отклонений: дегенеративных, сосудистых, инфекционных, эндокринных, аутоиммунных заболеваний, полученных травм, метаболических расстройств, интоксикаций, опухолей головного мозга.

Деменция у пациентов более молодого возраста — так называемая «ранняя деменция» — может развиться в 30-35 лет. К счастью, такие пациенты составляют всего 15% от общего числа больных. Возникает ранняя патология когнитивных функций в результате травм или опухолевых изменений мозга, инсультов, инфарктов, недостатка некоторых витаминов и минералов в организме, дисфункции щитовидной железы, тяжелых инфекционных заболеваний.

Как предупредить деменцию

Профилактические меры по предотвращению деменции можно условно разделить на медикаментозные и неспецифические. В любом случае обязательно обратите внимание на образ жизни: питание, физическую и умственную активность, социальную вовлеченность человека. Считается, например, что люди, ведущие активную социальную жизнь, реже страдают деменцией. Для пожилых людей сегодня существует много возможностей для самореализации: посещение лекций, семинаров о здоровье, специальных мероприятий, участие в различных программах для освоения новых навыков. Сюда же можно включить культурные программы — выставки, тематические вечера, музеи, специальные тренинги.

Нужно обязательно следить за своим весом, артериальным давлением и состоянием сердечно-сосудистой системы, а также за уровнем сахара. Не злоупотреблять алкоголем, неконтролируемым приемом лекарственных препаратов и средств народной медицины. Наполняйте свою повседневную жизнь умственной активностью: например, решением головоломок и кроссвордов, чтением книг, рукоделием.

Профилактикой прогрессирования когнитивных нарушений может также стать регулярная физическая активность. Возможны как групповые, так и индивидуальные занятия. Физическая форма не так важна: главное, чтобы пожилой человек чаще бывал на свежем воздухе и давал умеренную нагрузку своему организму. Физическая активность способна замедлить уже существующие когнитивные нарушения на ранних стадиях. Хороший эффект от физической нагрузки особенно заметен при нейродегенеративном и сосудистом расстройствах.

В случае, если кто-то из ваших родных страдал деменцией и вы осведомлены о наследственной предрасположенности, будьте готовы формировать в раннем возрасте так называемый «когнитивный резерв». Повышайте устойчивость организма к стрессовым ситуациям и делайте акцент на физическое и умственное развитие. Повышайте свою осведомленность в этой области, не пренебрегайте физической культурой и регулярными обследованиями.

Можно ли вылечить деменцию?

Как уже отмечалось выше, в настоящее время медики способны лишь выявить деменцию на ранних стадиях и сделать все возможное для замедления развития этого расстройства, предложив соответствующий метод лечения. Основной упор делается на стабилизацию состояния уже существующего нарушения психических функций.

В этом случае чем раньше больной обратиться за помощью и обследованием — тем оптимистичнее прогноз. Следите за изменениями поведенческой сферы своих пожилых близких и при первых признаках снижения памяти, ослаблении концентрации внимания, нарушения речевых функций, потери ориентации в пространстве, сложностей в переключении с одной задачи на другую обращайтесь за медицинской помощью. Лечение будет назначено индивидуально и под наблюдением специалистов. Пожилому человеку с подозрением на психические расстройства проведут тест на деменцию и выявят особенности текущего периода.

Как вести себя, если у вашего близкого человека появились признаки деменции?

При первых же подозрениях на появление «странного» поведения следует обратиться к врачам. Нарушениями когнитивных функций занимается врач-невролог или, если пациент пожилой, геронтолог.

«В нашей клинике для подобных пациентов существует специализированный центр памяти. Здесь вы можете пройти диагностику, получить рекомендации, лечение и ведение пациентов с нарушениями высших мозговых функций», — говорит Юлия Телышева.

Поведение человека, страдающего нарушением когнитивных функций, сильно отличается от обычного и требует специальных знаний и навыков общения. Лучше всего обратиться за консультацией к профильному специалисту. Однако общие правила выстраивания коммуникации нужно знать всем, у кого есть пожилые родственники.

Если у человека выявлена деменция на одной из стадий — это не повод прекратить общение с ним. Напротив, пожилого человека важно вовлекать в обсуждение повседневных проблем и социальную жизнь. Учитывайте снижение скорости мышления, реакции и памяти и давайте ему достаточно времени на обдумывание информации.

Пациент с деменцией, особенно с легкой степенью, способен общаться и поддерживать диалог и очень нуждается во внимании своего окружения. При возможности организуйте походы в гости к родным и близким либо приглашайте их на совместные мероприятия.

Если ваш близкий, страдающий дементным расстройством, живет самостоятельно и обслуживает себя в быту, имейте в виду, что такие люди становятся очень доверчивыми и могут стать жертвами мошенников. Следите за его контактами и оказывайте посильную помощь. Чтобы человек не потерялся во время прогулки, оставляйте в его одежде информацию с контактами родных и паспортные данные. У некоторых пациентов может наблюдаться сексуальная расторможенность или резкая смена настроения, вплоть до агрессивных выпадов. Не реагируйте на подобные изменения слишком резко, уводите разговор или меняйте тему на нейтральную. Соседи и другое окружение должны быть предупреждены, что делать в таких ситуациях, чтобы не навредить человеку. При назначении медикаментозного лечения следите за регулярным приемом препаратов, не допускайте прерывания.

В самых острых ситуациях или при невозможности осуществлять контроль за таким больным, лучше поместить его в специализированные учреждения (интернаты), хотя бы на время. Персонал в таких интернатах проходит подготовку и имеет большой опыт работы с пожилыми дементными пациентами. На поздних стадиях развития этого психического отклонения размещение больного в спецучреждении помогает снизить нагрузку на родных и дать им время на восстановление сил.

Поскольку деменция является прогрессирующим заболеванием, важно своевременное и правильное лечение пациента, которое будет сочетать лекарственные и нелекарственные методы. Стадии деменции последовательно сменяют друг друга: об этом важно помнить и стараться стабилизировать состояние больного хотя бы на среднем этапе. Постепенно это психическое заболевание приведет человека к полной зависимости от посторонней помощи. Больной уже не может обслуживать себя в быту, следить за своевременной оплатой коммунальных платежей, ходить в магазин и готовить себе еду. По возможности такому пациенту нужно организовать особые условия и каждодневный уход.