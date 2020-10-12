Прилучный напугал поклонников изуродованным лицом

Москва, 12 октября. Актер Павел Прилучный опубликовал в Instagram фото с изуродованным лицом. Поклонников напугал внешний вид звезды.

Звезда полицейского сериала «Мажор» после расставания с актрисой Агатой Муцениеце и выхода из карантина окунулся в головой в работу. Прилучный снимается во втором сезоне драмы о боях без правил «В клетке».

Кроме того, Прилучный продюсирует проект, это его первый подобный опыт. Зрители благосклонно встретили первый сезон «В клетке» — историю об отце и сыне Евдокимовых. Младший Сергей (Павел Прилучный) отсидел семь лет в тюрьме, возвращается в Калининград, чтобы забыть о жизни в заточении.

Старший Александр (Владимир Епифанцев) убегает от проблем в Москве. Он решает открыть свой тренажерный зал с возможностью тренировать бойцов для подпольного клуба. Сергей становится звездой ринга.

Скорее всего, фото окровавленного лица — это всего лишь грим для одной из сцен. Для съемок Прилучный сильно похудел и гладко выбрил голову.

«Походу аллергия какая-то», — пошутил он о своих «синяках» и «ссадинах».

Однако поклонники все равно переживают о здоровье любимого артиста.

В СМИ пишут, что Прилучный после расставания с Агатой Муцениеце начал встречаться с актрисой Мирославой Карпович. Звезда «Папиных дочек» благодаря этому роману стала очень популярной.

Таблоиды утверждают, что 34-летняя Карпович очень хочет завести ребенка. Поэтому ее выбор пал на 32-летнего Прилучного, у которого уже есть двое детей. Однако актриса до сих пор не комментирует информацию о своих отношениях с Прилучным.

Ранее актер Андрей Леонов заявил, что Карпович очень положительная девушка, вместе с ней у «мажора» все наладится.