Глава ДНР посоветовал Зеленскому подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о готовности покинуть пост, если не сможет остановить гражданскую войну в Донбассе, расписался в нежелании закончить конфликт. После такого следует подать в отставку. Об этом корреспонденту ФАН заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Зеленский готов уйти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть свой пост, если не сможет закончить войну на территории Донбасса.

«Для меня это вообще не проблема. Я не цепляюсь за рейтинги и власть. Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю», — пояснил он.

На прошлой неделе Владимир Зеленский добавил, что Киеву не удастся остановить конфликт в Донбассе без диалога с Россией. Он пояснил, что «поддержка западных партнеров — это отдельный кейс», но восстановить Украину и вернуть все территории без РФ не получится.

Подать в отставку

Как отметил Денис Пушилин, после таких заявлений логично подавать в отставку. Во-первых, заметил он, за то время, пока Зеленский находится у власти, при желании можно было уже давно закончить войну. Значит, реальных намерений не было и нет — условия перемирия Украина не выполняет.

«Во-вторых, Зеленский публично демонстрирует, что ДНР и ЛНР не являются сторонами конфликта, а ведь именно с нами Украине нужно договариваться. Он уверяет, что субъектами в минском процессе являются Украина и Россия при посредничестве ОБСЕ. О чем тут можно говорить?!» — пояснил Денис Пушилин.

По мнению главы ДНР, когда идет сознательная подмена понятий, искажающая весь смысл минских договоренностей, то вряд ли можно прогнозировать хоть какой-то прогресс в мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

«Фактически это признательные показания Зеленского — подпись под нежеланием закончить войну. При таких условиях самоотвод — лучший вариант для всех», — заключил Денис Пушилин.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.