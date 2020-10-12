Депутат Госдумы Бессараб назвала способ борьбы с бедностью в России

Депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала способ борьбы с бедностью в России. В регионах ведется программа по временному трудоустройству безработных граждан. Это мера направлена на обеспечение граждан работой, которую многие потеряли. Россияне смогут заработать в дополнение к пособию по безработице. Подробнее — в материале ФАН.

Недавно министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в России число зарегистрированных безработных с начала пандемии коронавируса COVID-19 выросло на 1,3 млн человек.

«Число зарегистрированных безработных в центрах занятости за период с марта по текущую дату выросло с 3,5 млн человек до 4,8 млн», — сказал Котяков.

При этом министр подчеркнул, что сейчас ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. По данным Котякова, с начала пандемии уровень безработицы поднялся с 4,7% до 6,4%.

В то же время некоторые способы преодоления безработицы обсуждались на встрече с главой Минтруда, рассказывает Светлана Бессараб. В частности, она отметила, что программа по занятости женщин теперь будет ориентирована на все население России.

«Сейчас в сфере труда очень сложная ситуация, и закруглять всю программу на обеспечении занятости только женщин было бы неправильно, — рассказывает Бессараб в интервью Федеральному агентству новостей. — Кроме того, Котяков сказал, что все, кто встал на учет в центре занятости, будут обеспечены работой. Для этого выделены колоссальные средства. Можно будет подрабатывать на общественных работах. Это станет дополнением к пособию по безработице».

Чтобы попасть в эту программу, необходимо зарегистрироваться в центре занятости и ожидать предложений, которые оттуда поступают, пояснила парламентарий.

«Муниципалитеты или отдельные работодатели будут предлагать общественно-полезную работу. Доход будет колебаться от минимального размера оплаты труда и выше», — сказала она.

Кроме того, растет роль социального контракта, утверждает депутат. Согласно этому механизму, государство предоставляет индивидуальные меры поддержки, направленные на улучшение уровня жизни, повышение профессиональной квалификации и трудоустройство. По словам собеседницы ФАН, он выступает как инструмент помощи по выходу из бедности.

«Гражданам с небольшими доходами предоставляется возможность завести личное подсобное хозяйство, открыть свое дело, повысить свой социальный статус. Эти механизмы позволяют гражданину перестать нуждаться и начать зарабатывать. Я знаю множество семей, которые благодаря таким социальным контрактам смогли начать свой бизнес. Речь идет о покупке инструментов или оборудования небольшого личного подсобного хозяйства. Это тоже помогает выйти из бедности», — выразила уверенность депутат.

Ранее заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков предложил повысить пособие по безработице в России до трех МРОТ в период пандемии.