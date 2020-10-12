Амирам Григоров: Победа Азербайджана будет выдающейся несправедливостью

Перемирие в Нагорном Карабахе — безусловно, вещь хрупкая. Стоит признать, что оно не было бы достигнуто, рассыпься армия Нагорного Карабаха в первые дни азербайджанского наступления, когда на позиции армян было обрушено все оружие, что скупалось за 20 лет на нефтедоллары Баку: от белорусского до израильского.

Потери, которые понесла армия Азербайджана, пока не обнародованные в Баку, видимо, стали не последним фактором, который привел к согласию сесть за стол переговоров. Но главным таким фактором стало российское давление, склонившее Азербайджан (именно Азербайджан, а не «Армению и Азербайджан») к перемирию.

Чего ждать от этого перемирия?

Во-первых, ситуация, когда фронт сдвинулся в сторону армянских поселений, вряд ли устроит армян в плане возвращения к прежнему статусу — когда переговоры будут идти снова столь же бесплодно, а Баку будет скупать оружие и готовиться к новой «молниеносной операции», устроив из своего нынешнего продвижения всенародный праздник с характерным шовинистическим душком.

Поддержка Турции и мусульманских экстремистов из разных стран, а также довольно вялая реакция международного сообщества разожгли аппетиты апшеронского правителя. Возможно, передышку на фронте Ильхам Алиев использует для перегруппировки войск и нового наступления, поскольку надлежащего давления на Баку мировое сообщество не оказывает, в целом ограничиваясь набившими оскомину призывами «к Армении и Азербайджану».

Необходимо признать, что возможная победа Азербайджана будет представлять собой выдающуюся несправедливость. Неужели во имя «сохранения» советской административной границы, которая после распада СССР внезапно стала государственной, но не означала буквально ничего во времена существования здорового Советского Союза, нужно истребить и изгнать часть армянского народа, проживавшего тут тысячелетия? Неужели нефть и газ, которые случайно оказались в азербайджанских недрах, дают право легально проводить политику геноцида в отношении армян, причем политике этой, на минуточку, больше столетия?

Стоит признать и то, что армяне отнеслись к сложившемуся на начало военных действий положению необыкновенно опрометчиво. Было известно, что Баку скупает оружие гигантскими масштабами, что тамошний агитпроп ведет исступленную антиармянскую пропаганду, граничащую с откровенным нацизмом, и до войны буквально рукой подать. Но армяне расслабились настолько, что устроили уличную революцию по самым дрянным западным методичкам — и это тогда, когда каждую копейку надо было использовать на нужды обороны. Армяне, в общем, наделали массу дичайших ошибок, что и привело к нынешнему положению.

Объективно мир Азербайджану не нужен, ему нужна только победа, полное изгнание армян, за которым необратимо последует стирание всяких армянских следов по примеру Турции и азербайджанской Нахичеванской области: там с чисто германской педантичностью вычищены все церкви, монастыри и кладбища, связанные с армянским этносом.

Анкаре нужна победа, чтобы убрать «армянский клин» между двумя государствами, Турцией и Азербайджаном, с перспективой дальнейшего роста: присоединением Туркмении, которая «тоже населена турками», возможным присоединением стран Центральной Азии, говорящих на языках тюркской группы, с заходом в российское подбрюшье… Во имя этих целей, укладывающихся в парадигму пантюркизма, Алиев не щадит ни своих, ни чужих, заваливая трупами собственных солдат армянские позиции и разбивая израильскими ракетами карабахские города.

Только международное признание Нагорного Карабаха и полное эмбарго на продажу оружия алиевскому режиму может изменить это положение. Перемирие заключено, но нужно сделать все, чтобы эта война на Кавказе стала последней.