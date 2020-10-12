В России вдвое снизили НДС на электронные и аудиокниги



Москва, 12 октября. Правительство РФ приняло решение в два раза снизить НДС на электронные и аудиокниги, об этом сообщил глава Кабмина РФ Михаил Мишустин на заседании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что Россия остается одной из самых читающих стран в мире. Российские власти намерены и дальше поддерживать интерес к чтению, в том числе в новых форматах.

«Правительство приняло решение вдвое снизить налог на добавленную стоимость на электронные и аудиокниги», — сообщил премьер.

Глава Кабмина РФ объяснил, что НДС в 10% будут облагаться книги по образованию, науке, культуре. Это позволит уменьшить стоимость книг и сделать их более доступными, а также поддержать отрасль.

