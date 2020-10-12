Срок уведомления о переходе на электронную трудовую книжку могут продлить

Москва, 12 октября. В России могут продлить срок уведомления работников о возможности перехода на электронную трудовую книжку. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«С учетом текущей непростой эпидемиологической ситуации не отрицаю, что мы выйдем с инициативой еще раз увеличить время перехода на электронные трудовые книжки», — рассказал он на заседании фракции «Единая Россия».

Антон Котяков напомнил, что срок уведомления о возможности перехода на электронную трудовую книжку уже был продлен в России до 31 октября из-за пандемии COVID-19.

Отметим, согласно действующему законодательству работодатель должен уведомить каждого своего сотрудника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде. В таком случае работник может сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в электронном виде. Соответствующее заявление работнику нужно будет написать с 1 июля до 31 декабря.

С начала текущего года сведения о трудовой деятельности сотрудников формируются в электронном виде — уже более 1,44 млн российских компаний направили в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности более 24,7 млн человек.