Историк Соколов признался в убийстве Ещенко и раскаялся

Санкт-Петербург, 12 октября. Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, признал свою вину на допросе в суде Петербурга, передает ТАСС.

Соколов признал вину не только в убийстве девушки, но и хранении оружия и боеприпасов.

«Да, признаюсь. Признаю себя виновным и раскаиваюсь в содеянном», — сказал Соколов, отвечая на вопрос, признает ли себя виновным в убийстве.

В ноябре прошлого года из реки Мойки в Петербурге извлекли части тела женщины. Позднее выяснилось, что останки принадлежат аспирантке Анастасии Ещенко. По данным следствия, Сколов застрелил девушку из обрезанного охотничьего карабина, а затем расчленил тело и пытался утопить останки в Мойке. Соколов признался в убийстве на почве ревности. Он утверждал, что любил Ещенко.