Депутат Морозов назвал санкции против Белоруссии пропагандистской войной

Санкции в отношении белорусских властей и лично Александра Лукашенко грозятся расширить. Министры иностранных дел Евросоюза намерены обсудить этот вопрос сегодня. Ожидается, что на заседании будет расширен «черный список» представителей власти Белоруссии.

Олег Морозов, депутат Государственной думы, в комментарии ФАН заявил, что этот процесс был совершенно ожидаем, и события в Белоруссии пошли не по тому сценарию, который видели так называемые «заказчики» событий в Европе.

«Есть силы, находящиеся в Европе и европейских странах, которые по самые уши находятся в этом процессе и манипулируют им, стимулируют эту протестную активность и ищут реализацию своих собственных политических и экономических интересов. В то же время, судя по тому, как процесс развивается, должен сказать, что это решение скорее всего имеет характер информационной, пропагандистской войны, нежели санкционной. Потому что персональные санкции, которые будут введены, они вряд ли способны кардинально повлиять на ситуацию», — рассказал Морозов.

Часть европейских стран сейчас заняла более выгодную для них выжидательную позицию и не идет на кардинальные решения, связанные с блокировкой целых отраслей.

«Фактор неопределенности играет свою роль. Непонятно, какие будут перемены, как будет развиваться белорусская экономика, в той части, которая ориентирована на европейские страны. Тем не менее понятно, что в отношении той же Литвы ответные санкции Белоруссии будут гораздо более болезненные, чем для самой Белоруссии», — считает Морозов.

Дальнейшие действия по расширению пакета санкций будут зависеть от развития ситуации в целом. Косвенно участники процесса понимают, что антибелорусские санкции отчасти затрагивают и главного стратегического партнера Белоруссии – Россию, в свою очередь, ухудшения отношений с Россией в Евросоюзе хотят не все.

Напомним, Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом и ввел дополнительные санкции против официальных лиц Белоруссии после акций протеста в стране. В черный список попали более 40 представителей действующей власти Белоруссии. Санкции в отношении Александра Лукашенко пока не вводились.

