Путин обсудил сотрудничество по вакцине «Спутник V» с принцем Абу-Даби

Москва, 12 октября. Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном сотрудничество по вакцине «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Собеседники в ходе телефонного разговора отметили важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

«Включая взаимодействие по российской вакцине «Спутник V», клинические испытания которой в настоящее время проводятся в ОАЭ», — указали в пресс-службе.

Кроме того, президент России и наследный принц Абу-Даби обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и подтвердили обоюдный настрой на укрепление сотрудничества по ряду направлений.

«В ходе беседы Мухаммед Аль Нахайян тепло поздравил Владимира Путина с прошедшим днем рождения», — добавили представители Кремля.

Как сообщала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавирусной инфекции нового типа. Два наиболее известных препарата — «Спутник V» и вакцина центра «Вектор». Препарат центра имени Гамалеи зарегистрировали в августе как первый в мире от COVID-19.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия сотрудничает со многими странами в рамках борьбы с коронавирусом и помогает им с вакцинами.