Тарзан рассказал, как сын отреагировал на его измену Королевой

Москва, 12 октября. Актер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, рассказал, как их с Наташей Королевой сын отреагировал на измену отца, сообщает Teleprogramma.pro.

Ксения Собчак посвятила выпуск своего шоу неприятной истории в семье Тарзана и Королевой. Стриптизер отметил, что 19-летний Архип после измены отца стал относиться к нему по-другому.

«Это беда!» — отметил Тарзан.

Он признался, что прекрасно понимает чувства сына, поскольку ему в подростковом возрасте пришлось пережить подобное. Однако его матери удалось сохранить семью.

«Но я помню свою реакцию! Это рождает чувство отстраненности, ты понимаешь, что это беда, и тебе хочется просто спрятаться», — добавил шоумен.

Тарзан отметил, что пока что сын не хочет с ним разговаривать, однако позже он обязательно обсудит с отпрыском случившееся. Королева же набралась сил и обсудила историю с сыном. Она посоветовала ему тщательно выбирать девушек, которых он водит домой. Архип заверил мать, что она может «не париться и расслабиться».

«Эта его легкость градус ситуации снизила», — подытожила Королева.

Ранее Наташа Королева заявила в полицию ввиду пропажи ее украшений на 5 млн рублей, а также 3 тысячи евро из их квартиры. Певица в тот момент была на отдыхе, а Глушко закатил вечеринку, которая и обернулась скандалом с изменой. Стриптизер утверждал, что изменил жене с одной из девушек, подчеркнув, что это произошло под воздействием запрещенных веществ.