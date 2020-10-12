Армения показала видео сбитого азербайджанского Ан-2

Ереван, 12 октября. Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила о сбитом силами ПВО Карабаха азербайджанского самолета Ан-2. В YouTube-канале появилось видео падения воздушного судна.

«Средствами ПВО Армии обороны (Карабаха. — Прим. ФАН) на восточном направлении линии соприкосновения сбит беспилотный бомбардировочный самолет Ан-2 противника», — указала представитель военного ведомства.

Нагорнокарабахский конфликт длится с конца 80-х годов. Периодически происходят обострение ситуации, одно из последних пришлось на конец сентября, пишет «Ридус».

На прошлой неделе в Москве прошли переговоры представителей Армении и Азербайджана при посредничестве России. Ереван и Баку договорились о прекращении огня.