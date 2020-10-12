Джабаров назвал «полным беспределом» продление антироссийских санкций

Продление санкций в отношении России — это «полный беспредел». Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров в комментарии ФАН.

Евросоюз продлил до 16 октября 2021 года санкции против России, которые якобы направлены на «борьбу с применением и распространением химического оружия» и связаны с делом об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН заявил, что действия Запада безосновательны и направлены на сдерживание Российской Федерации.

«Я считаю, что это полный беспредел. Абсолютно беззаконные действия, поскольку никаких оснований для введения санкций по делу Скрипалей у Запада нет. У европейцев нет никаких доказательств, документов, ни одного материала, которые бы это подтверждали. Нет данных самих Скрипалей (Сергея и Юлии Скрипалей. — Прим. ФАН). Их никто не видел и не опрашивал, к ним не было доступа со стороны российского посольства. Этот повод был использован европейцами и американцами с сознательной целью — ввести санкции против РФ, чтобы сдерживать Россию», — сказал политик.

Джабаров отметил, что Россию незаслуженно обвинили в тех действиях, которые она не совершала.

«Химическое оружие в стране давно уничтожено. Это было признано организацией по запрещению химического оружия», — отметил сенатор.

Он уверен, что за антироссийскими санкциями по делу Скрипалей последуют новые, такие же необоснованные меры, но уже по ситуации, которая произошла с российским блогером Алексеем Навальным.

«Сейчас развивается ситуация с Алексеем Навальным. По нему нет данных, но дело уже развивается, возможно, готовятся новые санкции именно по делу Навального. Это все звенья одной цепи», — уверен эксперт.

На вопрос о продлении антироссийских санкций в будущем политик ответил, что об этом не знает даже сама Европа.

«Если Вашингтон скажет Евросоюзу продлить, они продлят и дальше», — подытожил Джабаров.

Антироссийские санкции за «применение химического оружия» были введены в начале 2019 года. Совет Евросоюза решил продлить их еще на один год, причем это решение было принято без обсуждения. В сообщении ЕС говорится, что ограничительные меры будут действовать в отношении лиц и организаций, которые участвовали в разработке и применении химического оружия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что санкции против России из-за дела Скрипалей являются «откровенной провокацией, которая рассчитана на пропагандистский эффект. Она отмечала, что Соединенные Штаты вводят санкции против Москвы на основании закона США «О контроле над химическим и биологическим оружием», но Россия давно уничтожила химоружие в соответствии с конвенцией о запрещении.

Напомним, британские власти утверждали, что Скрипали были отравлены в марте 2018 года в Солсбери. Лондон заявил, что к инциденту причастна Россия. Москва все обвинения опровергла и предложила свою помощь в расследовании.