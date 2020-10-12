В Подмосковье поймали украинца, обманувшего более 200 американцев

Москва, 12 октября. В Подмосковье задержали международного преступника. Об этом сообщает Kp.ru.

Под Москвой в элитном поселке Горки-10 Одинцовского района задержан украинский мошенник, который обманул американских граждан на 11 миллионов долларов. Мужчина был объявлен в международный розыск.

Мошенником оказался 46-летний уроженец Украины. По данным Интерпола США, он совершил ряд махинаций в области инвестиций и обманул более 200 американцев. Скрыться от правосудия мужчина решил в России.

При задержании аферист не сопротивлялся, когда ему показали постановление о задержании, добровольно сдался правоохранителям.

«На данный момент подозреваемый доставлен в отдел полиции. Он провел 48 часов в изоляторе временного содержания», — отметили в органах.

Сейчас с мужчиной работают сотрудники прокуратуры. Обстоятельства дела международного преступника выясняются.