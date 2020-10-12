Лавров сообщил, что договоренности по Карабаху соблюдаются не полностью

Москва, 12 октября. Договоренность между Баку и Ереваном о перемирии в Нагорном Карабахе, достигнутая в Москве, соблюдается не в полной мере, боевые действия по-прежнему не прекращаются. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, сообщает РИА Новости.

«Мы видим, что эта договоренность пока соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются», — отметил Лавров.

Договоренность о прекращении огня была реализована благодаря президенту России Владимиру Путину. Именно он обратился к руководству этих республик с предложением собраться в Москве и обсудить процесс нормализации. После чего главы ведомств Баку и Еревана подтвердили начало перемирия в районе Нагорного Карабаха. По итогам переговоров был согласован документ, в котором содержатся положения о прекращении огня в зоне конфликта, обмена военнопленными телами погибших. Точкой отсчета стало 10 октября. Помимо этого, участники совместного заявления подтвердили, что формат переговорного процесса между ними продолжится.

Напомним, обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в срыве мирных договоренностей и начале боевых действий.