Атамбаев потребовал от президента Киргизии уйти в отставку

Бишкек, 12 октября. Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев потребовал от нынешнего главы республики Сооронбая Жээнбекова немедленно уйти в отставку, передает РИА Новости.

«Сооронбай Жээнбеков должен немедленно подать в отставку, как и обещал [премьеру] Садыру Жапарову. И мы все вместе должны добиться этого. Иначе скоро будет поздно», — заявил он.

Атамбаев считает, что после начала массовых беспорядков в Киргизии внутри оппозиции случился «раздрай», а Жээнбеков, воспользовавшись случаем, «начал заново укреплять свои позиции». Экс-глава республики убежден, что нынешний президент «втерся в доверие популярного в народе Жапарова», которого могут «обмануть и дискредитировать».

Протесты в Киргизии продолжаются с 5 сентября. В республике прошли парламентские выборы, с результатами которых не согласилась оппозиция. Кубатбек Боронов подал в отставку с поста премьера страны. Лидеры оппозиции создали координационный совет и выдвинули на должность главы правительства освобожденного из колонии Жапарова. Итоги выборов признали недействительными.

В пятницу беспорядки в Бишкеке вспыхнули с новой силой. Жээнбеков объявил в городе режим чрезвычайного положения. Произошли столкновения между сторонниками Жапарова и Атамбаева, тоже освобожденного из тюрьмы.