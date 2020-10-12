Звезда шоу «Холостяк» рассказал, почему расстался с Барбарой Пино

Москва, 12 октября. Музыкант и звезда шоу «Холостяк» Антон Криворотов объяснил, почему расстался с моделью Барбарой Пино. По его словам, девушка оказалась не той, за кого себя выдавала, пишет «Телепрограмма».

Отношения Криворотова и Пино закончились расставанием. Пино обвинила возлюбленного в изменах. Музыкант считает, что модель просто пиарится за его счет.

«Барбаре важно не упускать возможности самопиара», — сказал бывший «холостяк».

Он пожаловался, что несмотря на «скелеты в шкафу» Пино, он все равно выбрал ее в финале проекта. Криворотов добавил, что так и не узнал правду о ее прошлом. Он закрывал глаза на фотографии Барбары в обнаженном виде, которые всплыли в Сети.

Причиной расставания с Пино стали недомолвки и отсутствие искренности и правды в отношениях. Криворотов заявил, что все видели «только красивую обертку» и не догадывались о ее внутреннем мире.

Музыкант не хотел участвовать в ее «играх на публику» ради привлечения внимания СМИ. Он отметил, что сейчас прекратил общение с моделью и не собирается комментировать ее личную жизнь.

Несмотря на неудачу в любви, Криворотов считает, что извлек максимум из проекта. По крайней мере, он понял, какие качества ценит в девушке больше всего.

Теперь для него на первое место встали прозрачность и честность в отношениях. После отношений с Барбарой Пино он усвоил урок и постарается больше не повторять ту же ошибку.

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