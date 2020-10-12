Вагнер отреагировала на похвалу Кинга сериалу «Эпидемия»

Москва, 12 октября. Российская писательница Яна Вагнер призналась ФАН, что похвала со стороны знаменитого американского коллеги Стивена Кинга в адрес телесериала «Эпидемия» относится не напрямую к ней, а к создателям проекта.

Уроженка Москвы, которой 8 октября исполнилось 47 лет, отреагировала на лестные слова со стороны «короля ужасов» относительно сериала, который показывается в США под названием «To The Lake» («К озеру»).

«Сам факт, что Стивен Кинг смотрит сериал, снятый по моей книжке, конечно, не укладывается в голове, — отметила Вагнер. — Но похвалы, конечно, в первую очередь, относятся к создателям фильма, а не ко мне».

На вопрос, могла ли она ожидать, что у этого проекта будет такой успех, в частности, в Соединенных Штатах, собеседница ФАН сказала, что с ее романом за девять лет случилось много удивительных вещей.

«И экранизация — безусловно, одна из них, — пояснила Яна. — Ничего из этого я, разумеется, не ожидала, и четвертой строчки в рейтинге Netflix (американская стриминговая платформа, которая показывает сериал. — Прим. ФАН) — тем более».

В заключение собеседница ФАН выразила надежду, что позже будет снято продолжение «Эпидемии».

Корреспондент ФАН обратился также за комментарием к режиссеру сериала Павлу Костомарову, но тот в грубой форме отказался говорить что-либо о словах Кинга.

Премьерный показ сериала «Эпидемия» (восемь серий) начался в России осенью 2019 года. В нем рассказывается о неизвестном вирусе, который поразил подавляющее большинство жителей Москвы, превратив город в ожесточенное поле боя. В главных ролях — Виктория Исакова, Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Юрий Кузнецов, Александр Робак и Наталья Земцова.

Сериал снят по роману «Вонгозеро», написанному Яной Вагнер в 2011 году. Сама она выступила и как один из авторов сценария.

Права на показ «Эпидемии» (под названием «К озеру») Netflix приобрела в прошлом месяце, и премьера за океаном состоялась 7 октября. Проект сразу же вошел в десятку самых популярных сериалов платформы.

Американский писатель Стивен Кинг похвалил российский сериал на своей странице в социальной сети Twitter, написав, в частности, что проект «выглядит круто», и то, что сериал похож на спагетти-вестерн, «только со снегом и смертельным вирусом».