Избиение Саакашвили в Афинах сняли на видео

Афины, 12 октября. Экс-президент Грузии Михаила Саакашвили избили в Афинах перед его встречей с грузинскими эмигрантами. Видео с места происшествия распространило издание «Твалсазриси».

Мероприятие опальный политик планировал провести в рамках подготовки к парламентским выборам в Грузии 31 октября. На кадрах видеозаписи можно видеть, что Саакашвили окружила толпа женщин, и в этот момент на него внезапно напал молодой человек. Свое лицо неизвестный скрывал под капюшоном. Он нанес Саакашвили несколько ударов по голове.

Женщины закричали, началась паника. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Сам Саакашвили ранее заявлял, что его предупреждали о том, что ему лучше не ехать в Грецию, потому что «из Тбилиси на него поступил заказ находящимся в Европе грузинским криминальным элементам, которые подчиняются мэру Тбилиси Кахе Каладзе», пишет газета «Взгляд».

Это уже вторая атака на Саакашвили с начала месяца. 1 октября стало известно о нападении на Саакашвили в Киеве. Инцидент произошел в киевском ресторане. Злоумышленник угрожал политику заточкой, но успел скрыться до приезда полиции.

Напомним, о своих планах вернуться в Грузию и участвовать в парламентских выборах Саакашвили заявил 27 августа.