Экономист Хазин раскритиковал «нобелевские» решения 2020 года

Экономист Михаил Хазин раскритиковал «нобелевские» решения 2020 года. Он убежден, что современная экономическая наука к реальности имеет слабое отношение. Весь мир размышляет, как спасти экономики стран из-за карантинных мероприятий или поддерживать уровень жизни населения, а есть экономисты, которые сами себе вручают премии. Подробнее — в материале ФАН.

Шведская королевская академия наук в Стокгольме назвала имена лауреатов Нобелевской премии по экономике. В 2020 году награду получат американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов». Отмечается, что они внесли научный вклад, который принес «пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру».

Михаил Хазин сомневается в правильности выбора лауреатов. Он объяснил, что последнее время люди, интересующиеся экономикой, думают немного о другом.

«Никто не сомневался, что современная так называемая экономическая наука к реальности имеет слабое отношение. Мы лишний раз в этом убедились. Весь мир размышляет, что делать с поддержанием экономики, с кризисом ликвидности, уровнем жизни населения, как спасать экономику от всяких карантинных мероприятий. А у людей аукционы, фестивали и конкурсы. И пускай [выдают], чем бы дитя ни тешилось!» — пояснил Хазин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Специалистов, которые создают что-то полезное для всего мира, не встретишь в списке лауреатов Нобелевской премии. Однако есть экономисты, которые «сами себе вручают премии», говорит эксперт.

«Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. А поле вспахивает лошадь. Почему кукушка и петух должны тратить ресурс на какую-то лошадь? Потому что она на поле пашет? Так, пускай народ думает об этом. А эти в свои игры играют. Но мы-то живем в реальном мире», — добавил Хазин.

Ранее Всемирная продовольственная программа ООН получила Нобелевскую премию мира. Награда вручена за «усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов». Также были названы лауреаты премии по физиологии и медицине, физике, химии, литературе.