Гаспарян прокомментировал блокировку репчатого лука Facebook

Москва, 12 октября. Пока Facebook борется с рекламой репчатого лука, гораздо опаснее могут оказаться попугаи. Об этом заявил российский журналист и политолог Армен Гаспарян, прокомментировав для Nation News блокировку модераторами этой социальной сети рекламы лука.

Как сообщила телекомпания CBS, алгоритмы Facebook посчитали рекламу лука фермерского хозяйства из Канады слишком сексуальной. Нейросети фото овоща напомнило женскую грудь.

Армен Гаспарян вспомнил, как пару лет назад был заблокирован Facebook за строчки из стихотворения русского поэта Александра Пушкина. Журналист отмечает, что с тех пор составил определенное мнение об этой соцсети и уже его не меняет.

«Мне кажется, что это уже вопрос какой-то политической шизофрении, которая у них наступила. Блокировать изображение лука, потому что оно напоминает женскую грудь? Ну, прекрасно», — сказал политолог.

Также Гаспарян, обсуждая произошедшую блокировку, сыронизировал, что можно убирать в бан и за безобидные видео с попугаями.

«Еще можно, наверное, блокировать видео с попугаями. Вдруг они пытаются куда-то вторгнуться, в выборы, например?» — пошутил журналист.

Гаспарян также заверил, что искренне убежден в необходимости оказания врачебной помощи представителям соцсети. Специалист подчеркнул, что уже давно не пользуется Facebook, и ему на 99% неинтересна эта площадка.

Ранее Армен Гаспарян комментировал поведение крупных социальных сетей YouTube, Facebook и Twitter в отношении российских аккаунтов. Он считает, что волна «гонений» на российские аккаунты длится уже на протяжении шести лет, политика этих блокировок демонстрирует реальную значимость второй поправки к Конституции США — свободу слова, точнее, сомнение в этой свободе.