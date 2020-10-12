Минфин предложил продлить льготную ипотеку до конца 2021 года

Москва, 12 октября. Минфин РФ предлагает продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, которая была запущена после начала пандемии коронавирусной инфекции, до конца 2021 года. Соответствующий проект, разработанный министерством, уже появился на портале.

В рамках действующего проекта срок действия льготной программы заканчивается 1 ноября. Минфин предлагает продлить ее до 31 декабря 2021 года, а общий объем выдачи увеличить с запланированных 900 млрд руб. до 2,8 трлн руб.

Проект постановления содержит пояснительную записку, в которой уточняется, что участвующие в программе банки в течение 10 дней после вступления постановления в силу должны подать заявки на выделение дополнительных лимитов оператору программы. Им является «Дом.РФ», который рассмотрит их в течение 20 дней.

В Москве сумма льготных ипотечных кредитов, выданных банками с момента начала ипотечной программы по ставке 6,5% годовых, уже составила более 90 млрд рублей, о чем сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.