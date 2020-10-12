Матвиенко сообщила тему третьего Евразийского женского форума

Москва, 12 октября. Темой третьего Евразийского женского форума станет глобальная миссия женщин в новой реальности. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Тема форума: «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». Она созвучна международной повестке. Считаю, что приоритетными вопросами для обсуждения должны стать увеличение включения женщин в экономику, цифровую трансформацию, развитие здравоохранения, решение проблем экологии. Это те сферы деятельности, в которых женщины могут добиваться очень высоких результатов», — сказала она на заседании оргкомитета форума.

Валентина Матвиенко рассказала, что руководство Организации Объединенных Наций по промышленному развитию подтвердило уникальность российского общества в развитии женских экономических инициатив и женского лидерства. Она убеждена, что сейчас в мировой политике и экономике нужна перезагрузка, «свежий глоток воздуха, новый и незамыленный взгляд на возникающие проблемы и вызовы».

Спикер Совета Федерации отметила, что ООН объявила 2021 год международным годом мира и доверия. По ее словам, именно женщины со свойственным им чувством сострадания и милосердия могли бы сыграть важную роль в вопросах мирного урегулирования конфликтов.

«Одну из тематических сессий форума мы должны посвятить вопросу усиления роли женщин в построении стабильного и безопасного будущего. Чтобы наш голос и позиция были услышаны и восприняты мировым сообществом, — сказала политик. — Рассчитываем, что в работе Форума примут участие представители различных государств. Также должно быть обеспечено полное представительство регионов России».

Отметим, Евразийский женский форум является крупнейшей авторитетной международной площадкой для обсуждения роли женщин в современном обществе.

22–24 сентября 2021 года Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств — участников Содружества независимых государств проведут Форум в Санкт-Петербурге.