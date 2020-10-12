Обманутые участники «Квартирного вопроса» рассказали правду о шоу

Москва, 12 октября. Участники популярной программы о ремонте «Квартирный вопрос» рассказали о подводных камнях передачи. Некоторые из них отметили, что были разочарованы преображениями, пишет «Царьград».

«Квартирный вопрос» идет на ТВ уже почти 20 лет, и за это время программа преобразила квартиры многих семей. Однако не все были довольны результатом.

Одним из ярких примеров стал ремонт кухни народной артистки Ирины Муравьевой. Звезда не скрывала разочарование от ремонта. По ее словам, изначально договаривались отремонтировать ванную комнату, но авторы проекта настояли на ремонте помасштабнее.

Еще до начала ремонта звезда фильма «Москва слезам не верит» обговаривала с дизайнером предпочтительные варианты. Однако ни один из вариантов не был реализован в жизни, и этим была недовольна знаменитость.

«Это ужас. Нам просто-напросто изуродовали квартиру», — пожаловалась потом артистка.

Другие обманутые участники шоу отмечали, что купленная «Квартирным вопросом» техника долго не живет. По словам москвички Олеси Ивашкиной, «дорогое и качественное немецкое окно», установленной в спальне оказалось китайской подделкой, к тому же еще и сломанной.

Жительница Подмосковья Наталья согласилась переделать террасу. Когда женщина пришла посмотреть результат работы, то была поражена: рабочие полностью «убили» деревянный пол и испортили сауну.

Удивляли участников телепрограммы и некоторые дизайнерские решения.