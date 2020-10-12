Кремль приветствует контакты Лукашенко с белорусской оппозицией

Москва, 12 октября. Кремль приветствует контакты президента Белоруссии Александра Лукашенко с оппозицией. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Лукашенко в субботу встретился с представителями оппозиции, находящимися под арестом в СИЗО КГБ, и обсудил с ними «вопросы конституции». Известно, что в переговорах, длившихся почти четыре часа, участвовали снятый с президентских выборов банкир Виктор Бабарико, его сын Эдуард, а также член президиума Координационного совета оппозиции Лилия Власова. Содержание беседы ее участники «оставили в тайне».

Песков подчеркнул, что Кремль приветствует любые контакты и любой инклюзивный процесс в белорусском обществе.

«И тем более инициированной главой государства, президентом Белоруссии», — добавил он.

Отметим, что двум арестованным оппозиционерам после визита Лукашенко в СИЗО КГБ изменили меру пресечения. Это директор компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич и политолог Юрий Воскресенский.

После августовских президентских выборов, на которых с подавляющим большинством голосов одержал победу Лукашенко, по Белоруссии прокатилась волна массовых акций протеста. Сторонники его оппонента Светланы Тихановской не согласились с официальными результатами голосования и стали организовывать несанкционированные митинги.

Однако политолог Николай Межевич считает, что оппозиционная активность в Белоруссии постепенно сходит на нет, о чем свидетельствуют форма и содержание последних акций.