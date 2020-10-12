Бабкина рассказала, как в молодости бегала за Зыкиной

Москва, 12 октября. Российская певица телеведущая Надежда Бабкина рассказала о своем знакомстве с легендарной Людмилой Зыкиной. Отрывок из книги «Модная, народная» был опубликован в Instagram артистки.

По словам Бабкиной, еще на заре своей карьеры она все время старалась попасться Зыкиной̆ на глаза, как-то заявить о себе, напомнить о своем существовании.

«Безумно хотелось быть ею замеченной», — призналась она.

И вот однажды Зыкина сама предложила Бабкиной «послушать ее». К тому времени Надежда Георгиевна уже успела создала ансамбль «Русская песня». Прослушивание решили провести в концертном зале «Россия».

«Сказать, что мы волновались — не сказать ничего. Чтобы произвести впечатление, разучили все самые сложные композиции», — вспоминает Бабкина.

По словам певицы, все участники коллектива тряслись, как осиновые листы, а Зыкина внимательно слушала с непроницаемым лицом. После окончания прослушивания она попросила всех оставить ее с Бабкиной наедине.

Когда все вышли Зыкина сказала, что все, что она услышала было неплохо и сделала неожиданное предложение.

«Давай с тобой сделаем так. Ты отдашь мне своих девочек, они будут мне подпевать на сольных концертах. А я из тебя сделаю человека», — сказала она.

После этого, по словам Бабкиной, ей стало очень страшно, но она собрала всю волю в кулак и решительно отказала.

«Ответ получила следующие: «А ты меня не боишься?». Я очень доброжелательно улыбнулась Людмиле Георгиевне и повторила: «Нет». А у самой губы дрожат, руки трясутся», — добавила Бабкина.

После этого разговора Зыкина при каждой встрече показывала в сторону артистки и пальцем и говорила: «Видите, она меня не боится», чем вызывала гомерический хохот у окружающих.

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