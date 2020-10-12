Подросток остался без яичка вследствие халатности турецких врачей

Мерсин, 12 октября. Подросток лишился яичка из-за врачебной ошибки в Турции. Медики планируют удалить и второе, сообщает издание Hurriyet.

Инцидент произошел в городе Мерсин. Парень заметил опухоль левого яичка. О боли в области половых органов 14-летний школьник рассказал родителям.

Подростка госпитализировали. Врачи заявили, что серьезных проблем у мальчика нет, а симптомы — это проявления полового созревания. Но после выписки болевые ощущения усилились. Школьника отправили в другую больницу, где снова объяснили недомогания последствиями пубертата.

Состояние ребенка продолжало ухудшаться, и его доставили в третье учреждение. Там врач-уролог заявил, что за лечением семья обратилась слишком поздно, и поможет только ампутация. У подростка удалили левое яичко. Как утверждают медики, правое также необходимо прооперировать.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении медработников. Сотрудники, которые не оказали своевременную помощь ребенку, обвиняются в «неправомерном поведении» и «умышленном нанесении телесных повреждений».

Подозреваемые врачи отвергают иск. По их словам, на момент первичного обращения мальчик действительно не имел серьезных проблем со здоровьем. Медики доказывают отсутствие критичного состояния тем, что ребенка прооперировали только через три дня после определения окончательного диагноза.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о смерти турчанки после инъекции ботокса в подпольном салоне красоты. В ходе расследования выяснилось, что процедуру выполнял неквалифицированный мастер.