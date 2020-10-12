Эксперт допустил возможность реальной войны из-за вступления Украины в НАТО

При вступлении Украины в НАТО возникает риск глобального военного противостояния Альянса с Россией или даже войны, заявил ФАН военный эксперт Игорь Коротченко. Он напомнил, что Киев имеет территориальные претензии к Москве из-за Крыма, а на юго-востоке Украины идет гражданская война.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, сохранить страну можно за счет ее вступления в НАТО. Как сообщил украинский лидер, государство имеет «мощную армию», идет постоянное обновление техники, но этого недостаточно.

«Единственный шанс, я об этом говорю и Соединенным Штатам, и странам ЕС, если вы не хотите потерять Украину, вы должны ее поддерживать. А членство в НАТО — это очень важный сигнал Российской Федерации, это важнейшая поддержка», — высказал мнение Зеленский.

В текущих условиях глава государства не считает фантазией перспективы членства Украины в НАТО. В пример он привел отношения с Россией, что якобы «война между Украиной и Россией — это тоже была фантастика».

«Никто в это не верил. У нас семьи были. Страны жили бок о бок, уважали друг друга. <…> Если кто-то говорит, что НАТО — это фантастика, ну что же, посмотрим», — уточнил Зеленский.

Однако главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко не согласился с таким мнением президента Украины. Собеседник Федерального агентства новостей констатирует, что о членстве в НАТО Украина говорит уже последние пять лет.

«Я думаю, членство крайне маловероятно. У Украины есть территориальные претензии к России, к тому же на юго-востоке страны идет гражданская война. Прием такого государства в НАТО — риск втягивания Североатлантического альянса в глобальное военное противостояние с Россией. А в перспективе вполне возможна реальная война, учитывая подстрекательскую роль Киева. Я не думаю, что членство Украины в НАТО может стать реальностью с практической точки зрения», — заявил Коротченко.

Военный эксперт также отмечает, что вооруженные силы Украины не столь сильные, как об этом говорит Зеленский.

«Все, что касается сильной украинской армии, блеф. Если бы она была сильная, не потеряла бы Донбасс. Заявление Зеленского — внешнеполитический блеф, который не будет иметь никаких последствий», — сказал собеседник ФАН.

В то же время Коротченко обращает внимание, что со стороны Киева для Москвы есть другие угрозы. Речь идет об использовании США воздушного пространства и территории Украины.

«Действия США нужно оценивать и принимать соответствующие меры по укреплению наших возможностей, парируя те угрозы, которые могут материализоваться с территории Украины. Это вопрос к войскам Южного военного округа России и насыщения их новым оружием. Например, в Крыму, помимо С-400, развернуты комплексы малой дальности Тор-М2, которые защищают наиболее важные объекты — Крымский мост и базы Черноморского флота», — уточнил он.

Ранее военные Украины провели совместные с НАТО учения на британском эсминце Dragon в Черном море. Отмечается, что во время учений «отрабатывались абордажные действия на эсминце, заход на борт, ведение ближнего боя и зачистка судна».

Кроме того, в сентябре на Украине прошли учения «Объединенные усилия — 2020». Они были организованы как ответ на маневры «Кавказ-2020» России. Подобные мероприятия Киев реализовал впервые, по стандартам НАТО, после получения статуса партнера Альянса с расширенными возможностями. Китайские аналитики Sohu позже прокомментировали учения ВСУ и заявили, что попытка мощно ответить России на «Кавказ-2020» обернулась для Украины настоящим провалом.