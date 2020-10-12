Кремль отметил важность диалога России и США по контролю над вооружениями

Москва, 12 октября. Диалог России и США по контролю над вооружениями важен, нужно успеть договориться о продлении СНВ-3 до окончания его срока действия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп якобы хочет заключить с Россией новую сделку по ядерному вооружению до выборов, назначенных на 3 ноября.

Песков подчеркнул, что тема контроля над вооружениями горячая и является приоритетом для Москвы в диалоге с Вашингтоном. При этом в Кремле считают вторичным, договорятся Россия и США до или после выборов. Главное — успеть до окончания договора.

«На экспертном уровне контакты продолжаются. И, конечно, в интересах не только наших двух стран, но и всего мира, чтобы был найден консенсус», — указал он.

Представитель Кремля добавил, что формирование новой администрации в США может замедлить процесс переговоров по продлению СНВ-3.

Россия и США подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Соглашение остается в силе в течение десяти лет, то есть до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Договор также может быть продлен не более чем на пять лет (до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Однако Вашингтон до сих пор не подтвердил его автоматического и безусловного продления. США настаивают на присоединении Китая к договору, а также требуют включить в соглашение ряд новых вооружений.