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Песков объяснил, почему России не грозит второй локдаун

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Песков объяснил, почему России не грозит второй локдаун

Москва, 12 октября. Сформированная в России система борьбы с коронавирусом и наличие коечного фонда позволяют не прибегать к локдауну, несмотря на рост числа заболевших, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Представитель Кремля обратил внимание, что сейчас в России разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, чем это было в начале пандемии. Это, как подчеркнул он, подтверждается статистическими данными.

«Кроме того, подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможности для более эффективного и быстрого излечения», — заключил Песков. 

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