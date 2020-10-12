Кремль заявил о важности соблюдения договоренностей по Карабаху

Москва, 12 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности соблюдения договоренностей по Нагорному Карабаху, к которым пришли представители Армении и Азербайджана на переговорах в Москве, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что Россия высоко оценивает сам факт приезда глав МИД Армении и Азербайджана в Москву и проделанную ими работу, в том числе решение о гуманитарной паузе в Карабахе.

«Высоко также оцениваем работу, которая была проделана президентами [России и Азербайджана Владимиром] Путиным, [Ильхамом] Алиевым и премьер-министром [Армении Николом] Пашиняном», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия внимательно наблюдает за ситуацией в Нагорном Карабахе и считает «чрезвычайно важным» выполнение достигнутых на переговорах договоренностей.

В конце прошлой недели в Москве представители Армении и Азербайджана при посредничестве России заключили соглашение о прекращении огня в Карабахе. Очередное обострение нагорнокарабахского конфликта произошло в конце сентября.