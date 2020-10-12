Программа «Сельская ипотека» начала действовать весной 2020 года. Масштабный социальный проект, инициированный министерством сельского хозяйства, проводится на всей территории страны. Программа нацелена на оживление сельских территорий, куда планируется привлекать молодых специалистов доступным жильем.

В чем особенности программы? В каких областях действует сельская ипотека? Кто может ею воспользоваться? И есть ли у нее «подводные камни»? Эти вопросы ФАН задал заместителю руководителя ипотечного департамента федеральной риэлторской компании «Этажи» Татьяне Решетниковой.

Что такое сельская ипотека?

В 2020 году в России стартовала государственная программа комплексного развития сельских территорий. К ее реализации правительство подтолкнула печальная тенденция последних десятилетий. Люди массово перебираются в крупные города в поисках работы и лучшей жизни. Небольшие населенные пункты и села остаются без квалифицированных кадров, да и просто без молодежи. Села пустеют и «вымирают», тогда как именно сельская местность была и остается житницей страны.

Развитие аграрного сектора невозможно без профессионалов. Как привлечь их в села и подтолкнуть развитие загородных территорий? Предполагается, что госпрограмма в течение пяти лет сдвинет этот вопрос с мертвой точки развитием сферы здравоохранения в поселках, улучшением качества дорог, благоустройством, повышением доходов жителей. А для обеспечения людей комфортным жильем была предложена сельская ипотека.

Программа предполагает выдачу населению кредитов на покупку жилья или его строительство в сельской местности под минимальный процент. Он составляет от 0,1% до 3% в разных регионах. Интересы банков компенсирует государство. С начала года предполагалось выделить на эти цели 1 млрд рублей, но уже летом Министерство сельского хозяйства РФ заявило об исчерпании этой суммы и выделении дополнительных 500 млн рублей. Программа сельской ипотеки оказалась популярной среди населения.

«Воспользоваться такой субсидированной ипотекой могут не только жители села, а потому интерес к этой программе во всех регионах России достаточно высок, — комментирует Татьяна Решетникова. — При этом многие люди покупают дома не только в регионе проживания. Например, активным спросом пользуется недвижимость в Краснодарском крае, расположенная на сельских территориях. Тем более, что есть достаточно обширный перечень таких территорий, граничащих с крупными городами. Спрос на данную программу начался еще задолго до ее официального запуска. Уже в начале года мы консультировали и принимали предварительные заявки».

Условия сельской ипотеки с 2020 года

Получить кредит на жилье и жилое строительство на льготных условиях может практически любой человек. При этом важно, чтобы соблюдались требования к заемщику и приобретаемому объекту недвижимости.

Район расположения недвижимости. Он должен быть включен в перечень сельских территорий, утвержденных в конкретном регионе. Приоритет отдают селам и небольшим городам с населением до 30 тысяч человек.

Сумма. В большинстве регионов она начинается от 100 тысяч рублей и ограничивается тремя миллионами. Исключение сделано для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа: здесь можно запросить льготный кредит на сумму до пяти миллионов рублей.

Первоначальный взнос. Он составляет 10% от стоимости приобретаемой недвижимости. Заплатить его придется из собственных средств. Деньги материнского капитала в качестве первого взноса в рамках этой программы банки не принимают.

Возраст заемщика. Он должен составлять от 21 года до 75 лет, но на практике максимальный возрастной порог оказывается ниже и обычно не превышает 65 лет. Банки учитывают, на какой срок запрашивают кредит. И если заемщик выбирает максимальный период в 25 лет, после определенного возраста в выдаче кредита откажут.

«Для большинства регионов России процент сельской ипотеки составляет 2,7 годовых при страховании жизни заемщиков, — уточняет Татьяна Решетникова. — Если ипотеку оформляют без страховки — тогда 3%. Но, к примеру, в некоторых локациях ставка может составлять и вовсе 0,1% годовых, как это сделано, например, на части территорий Башкирии и Мордовии».

На что можно получить ипотеку под 3% в сельской местности

Запросить кредит можно на покупку дома или квартиры. Причем это может быть как вторичное жилье, так и первичка в строящемся доме. При этом важно понимать, что приобретаемый объект или права требования на квартиру в строящемся доме становятся обеспечением кредита. А потому внимание банковской организации к объекту покупки будет предельно высоким.

Жилье не должно быть ветхим. Деньги дадут только на приобретение пригодного к проживанию дома или квартиры, которые обеспечены всеми коммуникациями. Если населенный пункт газифицирован, должен быть проведен и газ. Площадь жилья не должна быть меньше положенной на каждого члена семьи. По закону — это 18 квадратных метров, то есть для семьи из трех человек нужно выбирать квартиру или дом площадью не менее 54 квадратов.

При кредитовании покупки жилья в новостройке банк оценит и репутацию застройщика. Фирмам-однодневкам или имеющим «дурной шлейф» из долгостроев уже давно не доверяют. Но и авторитетных застройщиков, которые предлагают доступные квадратные меры в ближайших пригородах и небольших населенных пунктах, немало. Об этом говорит хотя бы тот факт, что именно квартиры в многоквартирных домах в рамках этой программы и покупают чаще всего.

«По программе ипотеки в сельской местности в 2020 году можно приобрести дом с земельным участком, — комментирует Татьяна Решетникова. — Важно, чтобы участок был отнесен к категории земель ИЖС или ЛПХ. На участки садовых обществ программа не распространяется. Можно приобрести только участок, на котором планируется построить дом. Или взять сельскую ипотеку на строительство дома, в том числе и на завершение строительства, начатого ранее».

Районы, подходящие под сельскую ипотеку

Изначально программа была ориентирована на несколько районов страны. Среди них — Северный Кавказ, Крым и Севастополь, а также Калининградская область. Но ограничений по выбору региона для покупки недвижимости вводить не стали.

Теоретически можно купить дом или квартиру в любом регионе, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Важно лишь, чтобы территория, на которой планируется покупка, была отнесена местными властями к сельской, участвующей в программе. Такие списки регионы формировали самостоятельно.

Особой популярностью, по информации министерства сельского хозяйства, программа пользуется в Томской, Липецкой, Белогорской, Новосибирской областях, Республиках Коми и Татарстан, Красноярском крае.

Какие банки выдают сельскую ипотеку

«В данный момент в программе сельской ипотеки участвуют Россельхозбанк, «Левобережный», РНКБ и Сбер», — уточняет Татьяна Решетникова.

РНКБ предлагает кредитование под 3% годовых с минимальной суммой кредита от 600 тысяч рублей. Деньги выдают на срок от трех до 25 лет, а решение по заявке принимают в течение четырех месяцев. Процентная ставка может быть увеличена до 10%, если у заемщика сформируется задолженность по платежам на более чем 90 дней. При оформлении требуется обязательное страхование объекта недвижимости, а погасить кредит досрочно можно без комиссии.

Условия Сбера отличаются повышенным первоначальным взносом. Он составляет 15%, но оформлять ипотеку можно на период от одного года. Процентная ставка ниже — 2,7%. Оформлять залог или поручительство до выдачи кредита не нужно.

Россельхозбанк тоже предлагает низкую процентную ставку по этой программе — от 2,7% годовых. Размер первоначального взноса составляет 10%. Заявку на кредит рассматривают в течение пяти дней.

Банк «Левобережный» предлагает ставку от 3% годовых. Если заемщик является участником зарплатного проекта банка, готов выплатить 10% от суммы в качестве первого взноса и оформить несколько страховок: недвижимости, жизни и трудоспособности, риска утраты права собственности на жилье.

Рекомендации по оформлению

По словам Татьяны Решетниковой, для подачи заявки требуется пакет документов, стандартный для ипотеки. При этом в разных банках требования к заемщикам могут отличаться, уточнять их стоит «на месте».

Общие правила таковы.

Деньги выдают только тем, кто работает официально и имеет стабильный доход. Минимальный трудовой стаж должен составлять один год, а на последнем месте работы заемщик должен трудиться не менее полугода. Банк попросит документы, подтверждающие доходы: справку о заработной плате или выписки со счета для индивидуального предпринимателя и самозанятого.

Супруг становится созаемщиком. Семьям, где работают оба супруга, получить ипотеку проще.

Потребуется экспертиза. Так как банк оценивает качество приобретаемого жилья или участка, без экспертизы не обойтись. Отчет об оценке имущества позволит убедить финансовую организацию, что объект ликвидный, и давать деньги на его приобретение стоит.

«Как показывает практика, процент одобряемости по данной программе меньше, чем при стандартной ипотечной программе, — уточняет Татьяна Решетникова. — Поэтому важно правильно сформировать заявку и заполнить анкету. Все четко, ничего лишнего. У своих клиентов мы перед подачей заявки проверяем кредитную историю, задолженности по штрафам, налогам, алиментам и так далее. Все это лучше оплатить до подачи заявки в банк. Ну, и самое главное — оценить реальную выгоду и посмотреть другие программы ипотечного кредитования. Не исключено, что под какой-то конкретный объект или строительство выгоднее и проще взять и вовсе нецелевой кредит».

Пошаговое руководство

Чтобы воспользоваться программой сельской ипотеки, необходимо выяснить, какие банки предоставляют ее в вашем городе. Даже среди банков-партнеров не все могут выдавать кредит в настоящее время. Например, Сбер заявил об исчерпании собственных лимитов по сельской ипотеке и временно приостановил программу.

Затем нужно:

подобрать квартиру, дом или участок, отвечающий требованиям банка и самой ипотечной программе;

провести его оценку в рекомендованной банком организации (перечень оценщиков обычно можно найти на сайте или уточнить у менеджера);

подать заявку с пакетом документов, который запросит банк;

получить одобрение и предоставить дополнительные документы;

подписать ипотечный договор;

подписать договор купли-продажи и зарегистрировать в Росреестре;

получить кредитные средства и перевести их на счет продавца, а потом ежемесячно выплачивать установленную банковским договором сумму.

При выборе недвижимости следует предупредить продавца о том, что покупка будет совершена за ипотечные средства. Как правило, в этом случае деньги перечисляют безналичным платежом. И продавец может получить их только после государственной регистрации сделки.