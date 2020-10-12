Эксперт рассказала, почему США не смогут вытеснить Россию с газового рынка

В газовой войне между Россией и США победят география и математика, а значит, лидером на этом рынке Соединенным Штатам не стать. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

План США

Американские производители сжиженного природного газа (СПГ) собираются экспортировать в страны Европы сырье на фоне восстановления цен на топливо. Об этом сообщает «Коммерсант».

Стоимость газа по состоянию на 12 октября на крупнейшем газовом хабе Европы TTF достигла 186,3 доллара за тысячу кубометров, а фьючерс на ноябрь превысил 187 долларов (это максимальный показатель с начала декабря 2019 года).

Сообщается, что в Западной Европе котировки меняются в зависимости от поставок СПГ, которые летом на фоне пандемии коронавирусной инфекции серьезно снизились и теперь гораздо ниже уровня прошлого года. Однако рост цен позволяет американским производителям возместить расходы на сжижение и перевозку сжиженного газа в страны Европы. При этом котировки в Западной Европе меняются в зависимости от поставок.

По мнению аналитиков, если цены на газ в Европе не будут сильно падать, то загрузка заводов в США по производству СПГ должна вернуться на докризисный уровень уже в ноябре.

Победит география и математика

Как отметила Наталья Мильчакова, Европе американский СПГ невыгоден, так как его цены на 25-35% выше цен трубопроводного газа. Кроме поставщиков из США, на европейском рынке присутствуют и другие поставщики СПГ, в том числе Египет и Нигерия, у которых цены на газ даже дешевле, чем у Катара. Присутствует в Европе также и российский СПГ, который поставляет НОВАТЭК через китайского трейдера.

«Повышенный спрос в Европе на американский СПГ в мае и июне этого года был связан с обвалом цен на нефть и природный газ. А также с тем, что некоторые американские поставщики СПГ в Европу опасались потерять клиентов и экспортировали сжиженный газ с убытком для себя, но только ради сохранения лояльности европейских клиентов в будущем», — пояснила Мильчакова.

Эксперт напомнила, что с июля по сентябрь текущего года добыча природного газа в России после весеннего спада росла в месячном выражении. С июля по сентябрь она увеличилась на 10.1%. И это говорит о том, что на российский газ растет спрос, что ранее не было типично для летних месяцев.

«Российский трубопроводный газ дешевле СПГ, но также очень низкая себестоимость производства тонны СПГ у НОВАТЭКа. Это позволяет российскому поставщику держать низкие цены на свой сжиженный газ, да и транспортировка СПГ из России в Западную Европу значительно дешевле, чем с Ближнего Востока или из некоторых африканских стран. СПГ в Европе наиболее востребован на юге и западе — в Греции, Испании, Португалии, частично в Италии, где либо нет российского трубопровода, либо логистика поставок СПГ из других стран, близких к югу Европы географически, выходит дешевле, чем поставки СПГ», — добавила Мильчакова.

По мнению эксперта, победят в этой конкуренции география и математика, а значит, лидером на этом рынке США не станут. Отсюда злоба и политическое давление на Россию и на других конкурирующих либо потенциально конкурирующих поставщиков газа в Европу (Азербайджан, Иран, страны ОПЕК и др.).

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.