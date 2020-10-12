В России представили дом на колесах с бассейном на основе УАЗ-452

Москва, 12 октября. Дизайнер Александр Шторм нарисовал дом на колесах с бассейном на базе УАЗ-452 в сотрудничестве с iReactor.

Российский автомобильный рынок небогат на автодома — покупатели либо видят очень высокую цену, либо сразу замечают откровенные неудобства дома на колесах. Дизайнер Александр Шторм захотел решить этот вопрос, используя одну из самых популярных и проходимых отечественных моделей УАЗ-452. В 2016 году «буханка» получила существенные преобразования — изменилась приборная панель, шумоизоляция двигателя стала лучше.

Шторм изменил внутреннюю и кузовную часть УАЗ-452, и даже нашел способ установить на крыше бассейн. Дом на колесах рассчитан для путешественников, любящих комфорт. Выбираться на природу можно даже со своей вешалкой и прихожей. Для приема пищи есть удобный столик, душевая кабина, небольшая кухня, мощная печка автомобиля прогревает все внутреннее пространство. У бассейна на крыше есть слив, который позволит быстро избавиться от использованной воды даже в экстренном случае.

Существенно расширяет пространство автомобиля раскладной навес. Под ним можно укрыться от безветренного дождя или палящего солнца. Если захотите позагорать — его можно убрать в специальную корпусную нишу.

Дизайнер уверен, что машина имеет все шансы стать востребованной в коронавирусную эру, поскольку в доме есть все удобства, включая санузел. Можно уехать на нем за город, на природу, и жить прямо в нем. Возможно, для кого-то дом на колесах может стать постоянным жилищем и офисом.

Ранее отечественная «буханка» заняла первое место в рейтинге автомобилей, которые идеально подойдут для интимной близости. Устойчивая рама, специальный отопитель в салоне, много свободного пространства — УАЗ по всем характеристикам подходит для уединения влюбленных.