Пресняков раскрыл причину расставания с Орбакайте

Москва, 11 октября. Музыкант Владимир Пресняков раскрыл причину расставания с певицей Кристиной Орбакайте. Об этом сообщает «Телепрограмма».

Пресняков проживал с Орбакайте в гражданском браке. Как признается композитор, в какой-то момент совместной жизни он перегнул палку и стал для Кристины отцом и другом.

«Может что-то сложилось бы иначе, если бы я был спокойнее и равнодушнее, но я не мог. Было как было. Этого разрыва не суждено было миновать. Двум лидерам не место рядом друг с другом», — рассказал певец.

Также музыкант добавил, что винит в расставании только себя. На тот момент он многого не понимал о любви и отношениях.

«Я не соблюдал простых истин. К сожалению, мужчина приходит к осознанию того, что любовь — это работа только к 35 или сорока годам. Важно понимать, что близкий человек не должен видеть тебя таким, какой ты есть на самом деле, потому что ты ужасен», — поделился Пресняков.

По мнению певца, над отношениями в паре должны работать оба. На момент совместной жизни с Орбакайте, он не был готов к тому, что его партнерша пойдет по своему собственному пути. У его экс-возлюбленной постепенно появлялись новые друзья. Владимир Пресняков вспоминает, что порой не мог сутками дозвониться до Кристины.

«Быстро все произошло. Все как-то разрушилось. Для меня это было трагедией. Потом мы стали встречаться раз в полгода, но это никак не назвать семейной жизнью. Да и я не был святым, заряжал по полной», — признался артист.

Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте прожили в гражданском браке 10 лет. У них есть общий сын Никита, родившийся в 1991 году.

На сегодняшний день музыкант состоит в отношениях с певицей Натальей Подольской. Сейчас супруга композитора находится в положении.