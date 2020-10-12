Климатолог рассказал, какая аномалия изменила погоду в России

Москва, 12 октября. Погода в России изменилась из-за такой аномалии, как глобальное потепление, рассказал Ura.ru заведующий лабораторией климатологии Институт географии РАН Владимир Семенов.

Специалист заметил, что за последние 30 лет дата перехода через нулевую температуру осенью сдвинулась почти на две недели. Тогда как весной она не сильно изменилась.

К примеру, в Москве такая дата, по словам Семенова, сдвинулась с начала ноября на вторую декаду месяца. И такая тенденция, рассказал климатолог, наблюдается по всей России.

Он также указал, что осень на европейской части страны за последние 30 лет стала теплее на три градуса по Цельсию.

«Планета теплеет, и Россия теплеет более быстрыми темпами, поэтому мы живем в эпоху глобального потепления. Это отражается на погоде, и на сезонных аномалиях», — заключил Семенов.

Синоптики ранее предупредили москвичей о «тепловой аномалии». Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что 13 и 14 октября дневная температура воздуха в столице может достигнуть абсолютного рекорда.

А в Росгидромете предсказали, что человечество в случае активного выброса парниковых газов столкнется в XXI веке с существенным изменением климата и повышением средней температуры на 4,8 градуса.