Россиян предупредили, что их могут выселить из квартиры за долги по ЖКХ

Москва, 12 октября. Россиянам может грозить выселение из квартиры из-за долгов по ЖКХ за полгода, предупредила в беседе с агентством «Прайм» адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева.

Выселить человека из приватизированной квартиры практически невозможно, а вот из жилья, которое находится в соцнайме, — можно. Эксперт напомнила, что Жилищный кодекс предусматривает, что за просрочку платежей по ЖКХ можно быть выселенным из квартиры, отметила «ФедералПресс».

«Жилищный кодекс предусматривает, что за несвоевременное внесение обязательных платежей за квартиру, находящуюся в соцнайме, жильцы несут ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до расторжения договора», — напомнила Ермолаева.

Во-первых, за каждый день просрочки оплаты назначается штраф, во-вторых, по решению суда возможно выселение, если платежи не вносились на протяжении полугода без уважительной причины, указало «Утро.ру».

Ранее россиянам назвали простые способы, которые позволят сэкономить на жилищно-коммунальных услугах. В частности, граждане могут снизить платежи за ЖКУ за счет места и способа оплаты. Например, при оплате через терминал обслуживания в любом банке комиссии меньше, чем у оператора, некоторые банки и вовсе не берут комиссии.