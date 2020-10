Европартнеры «Газпрома» хотят перехватить руками Польши контроль над «СП-2»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил штраф на компании «Газпром» (Россия), Engie Energy (Франция), Uniper (Германия), OMV (Австрия), Shell (Великобритания/Нидерланды) и Wintershall (Германия), участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», поскольку это строительство якобы не получило одобрения со стороны данной структуры.

На «Газпром» пришлось 29 млрд злотых (7,6 млрд долл.), то есть максимальный размер штрафа, составляющий 10% от годового оборота корпорации. На всех его партнеров, вместе взятых, — 234 млн злотых (61 млн долл.), или в 124 раза (!) меньше. Напомним, все строительство СП-2 оценивается в 9,5 млрд долл. со сроком окупаемости 11–15 лет.

Все это лишний раз свидетельствует, что дело не в поляках, мечтающих, подобно украинцам, и дальше наживаться на транзите российского голубого золота, и даже не в американцах, якобы желающих монопольно продавать в Европу свой сжиженный газ. Дело — в отношениях между участниками проекта СП-2.

Известно, что «Газпрому» в этом проекте принадлежат 50% акций, а его европартнерам — остальные 50%. Но сейчас из-за санкций США и ряда государств ЕС эти акции находятся у них в залоге по кредитам, предоставленным ими «Газпрому», и станут их собственностью в случае невозврата «Газпромом» этого долга (со штрафными санкциями, разумеется).

Условия этих кредитных договоров, как и раздел долей участия внутри иностранной пятерки, пока являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат. Известно лишь, что состав акционеров СП-2 отличается от состава акционеров СП, который, согласно официальным данным оператора Nord Stream AG, выглядит следующим образом: «Газпром» — 51%, Wintershall (подразделение BASF) — 15,5%, E.ON Ruhrgas (подразделение E.ON) — 15,5%, Gasunie (Голландия) — 9%, GDF Suez (Франция) — 9%.

Так вот, по непроверенной информации, периодически поступающей от инсайдерских источников, как раз европартнеры «Газпрома» по СП-2 выступают конечными бенефициарами в деле срыва сроков реализации этого проекта. Делается это, согласно той же информации, с целью установить полный контроль над «трубой» и превратить «Газпром» исключительно в поставщика российского голубого золота.

Налицо банальная попытка рейдерского захвата доли собственности в совместном проекте. Что вполне соответствует «недостающим частям общего паззла» в ситуации вокруг «Северного потока — 2», включая «отравление» блогера Алексея Навального, протесты белорусской оппозиции, датские терзания и т. д. Во всяком случае, у Shell опыта в подобных «бизнес-вариантах» не занимать.

Отдельной темой является позиция самого «Газпрома», которую нередко характеризуют как некомпетентную, непрофессиональную и даже противоречащую национальным интересам России. Мол, там засели сплошь иноагенты, которые якобы выполняют волю неких «зарубежных центров управления». Насколько подобные утверждения соответствуют действительности?

В «Газпроме» список своих акционеров раскрывают следующим образом. По состоянию на 31 декабря 2019 года, РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежало 38,37% акций этой корпорации, АО «Роснефтегаз» — 10,97%, АО «Росгазификация» — 0,89% (в сумме это 50,23%, то есть свыше половины акций «национального достояния России» принадлежит государству), на долю держателей американских депозитарных расписок (АДР) приходилось 19,7%, на прочие зарегистрированные лица — 30,07%.

Согласно данным Thomson&Reuters Eikon, в числе крупнейших акционеров «Газпрома» значатся также (сортировка по уменьшению доли): The Vanguard Group, inc. (США, 1,53%), Norges Bank Investment Management (Норвегия, 0,80%), BlackRock Institutional Trust Company (США, 0,70%), Charles Schwab Investment Management (США, 0,19%), BlackRock Advisors (UK) Limited (Великобритания, 0,16%), Alfred Berg Kapitalförvaltning AB (Швеция, 0,14%), Swedbank Robur Fonder AB (Швеция, 0,13%), Caisse de Depotet Placement du Quebec (Канада, 0,13%), APG Asset Management N.V. (Нидерланды, 0,10%), Geode Capital Management, LLC. (США, 0,09%), VTB Asset Management (Россия, 0,09%), Carnegie Fonder AB (Швеция, 0,08%), Sberbank Asset Management (Россия, 0,08%), HSBC Global Asset Management (UK) Ltd. (Великобритания, 0,08%), BlackRock investment Management (UK) (Великобритания, 0,08%), Amundi Asset Management (Франция, 0,08%), Kopernik Global Investors, LLC (США, 0,07%), Pictet Asset Management Ltd. (Великобритания, 0,06%), Alfa Capital Asset Management Co. (Россия, 0,06%), UBS Asset Management (UK) Ltd. (Великобритания, 0,05%), Credit Suisse Asset Management (Швейцария, 0,05%), Northern Trust investments, inc. (США, 0,05%), Invesco Capital Management LLC (США, 0,05%).

Как можно видеть, этот рой миноритариев, при всем уважении к их громким брендам и гигантскому финансово-экономическому потенциалу, вряд ли стоит считать абсолютно консолидированным и способным оказывать влияние на управленческие решения «Газпрома». Этот вывод практически полностью подтверждается списком совета директоров ПАО «Газпром»:

— Зубков Виктор Алексеевич, председатель совета директоров ПАО «Газпром», специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа;

— Миллер Алексей Борисович, заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром», председатель правления ПАО «Газпром»;

— Акимов Андрей Игоревич, председатель правления Банка ГПБ (АО);

— Кулибаев Тимур Аскарович, председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY», председатель президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», независимый директор;

— Мантуров Денис Валентинович, министр промышленности и торговли Российской Федерации;

— Маркелов Виталий Анатольевич, заместитель председателя правления ПАО «Газпром»;

— Мартынов Виктор Георгиевич, ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, профессор, независимый директор;

— Мау Владимир Александрович, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, независимый директор;

— Новак Александр Валентинович, министр энергетики Российской Федерации;

— Патрушев Дмитрий Николаевич, министр сельского хозяйства Российской Федерации;

— Середа Михаил Леонидович, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром экспорт».

Видимо, стоит напомнить, что Виктор Зубков, бывший премьер-министром России в 2007–2008 годах, является признанным специалистом по финансовому мониторингу, и уж в актуальных извивах денежных потоков разбираться просто обязан. Чем он и занимается на своем нынешнем посту с июня 2008 года, то есть уже больше 12 лет.

Иными словами, «Газпром» пользуется такой государственной поддержкой, что становятся объяснимыми все обвинения в его «политизации», предъявляемые со стороны различных структур коллективного Запада: все их схемы далеко не самой честной и чистой конкурентной борьбы против российской корпорации натыкаются на позицию Кремля, о звезды башен которого можно больно уколоться.

Так что, пока ситуация развивается по лекалам знаменитой пушкинской сказки про старика, старуху и золотую рыбку. При этом в роли золотой рыбки выступает, разумеется, «Газпром», исправно платящий разного рода штрафы и обходящий санкции, в роли старика — политическое руководство России, а в роли старухи с неуемными желаниями — наши европартнеры, которые, в конце концов, после всего хорошего очень рискуют оказаться у разбитого корыта…