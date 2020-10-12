Астрологи узнали по знаку зодиака, какой была бы жизнь человека в прошлом

Москва, 12 октября. Астрологи могут узнать, какой была бы ваша жизнь в прошлом. Эксперты объясняют, что люди определенных знаков зодиака были правителями, а другие им служили, пишет «Узнай все».

Знак зодиака влияет на судьбу человека, он определяет характер и личные качества. Например, Львы — властные и самодовольные люди, они никогда не хотят быть на втором плане. Львами были Наполеон Бонапарт и Александр Македонский.

Близнецам хорошо жилось в эпоху дворцовых переворотов. Их дар общения и склонность к интригам очень помогал вести «подковерные» игры при дворе. Близнецами были полководец Александр Невский и революционер Че Гевара.

За лидерство в обществе постоянно дрались Стрельцы. Они прямые и жесткие, но готовы протянуть руку помощи, если потребуется. Известными Стрельцами были император Нерон, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

К сожалению, Раки в прошлом всегда прислуживали. Они помогали другим взойти на царский престол и выполняли любую порученную им миссию. Раки обладают исключительным даром угадывать желания своего руководства.

Не могли поднять бунт против своего господина и Рыбы. Конечно, это не значит, что Рыбы не могли вести тайные интриги. Но пойти против того, кто выше по положению, они не решались.

Астрологи отмечают, что большим упорством и сноровкой отличались Козероги. Они следовали за своим господином по пятам и старались ему угодить. Больше всего в Козерогах ценилась неспособность на предательство, их верность при любых обстоятельствах, даже под страхом смерти.

Ранее сообщалось, что астролог Елена Батыр составила любовный гороскоп на октябрь. Она рассказала, кому повезет в любви, а кому придется отпустить возлюбленного.