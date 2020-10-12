Тарзан попал в реанимацию из-за скандала с изменой и предательства Малахова

Москва, 12 октября. Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) попал в реанимацию. Артист не выдержал эмоционального напряжения из-за скандала с изменой супруге, последней каплей в котором стало предательство телеведущего Андрея Малахова. Кадр Тарзана на больничной каталке показала его супруга в выпуске Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!»

Королева сообщила, что ее муж провел в больнице несколько дней. Как сейчас себя чувствует звезда стриптиза и где он находится, неизвестно.

Андрей Малахов на днях выпустил шоу о семейной драме певицы, что, по ее словам, окончательно подкосило стриптизера. Королева называла телеведущего другом семьи и просила помнить о дружбе и не делать рейтинги на ее тяжелой жизненной ситуации. Как говорит певица, Малахов обещал не снимать шоу про ее семью и не хайповать на ситуации. Тем не менее в программе звездного телеведущего «Прямой эфир» появился большой материал про измену Тарзана, в том числе были показаны кадры встречи Глушко с Анастасией Шульженко.

Напомним, недавно стало известно, что Сергей Глушко, известный как Тарзан, изменил Наташе Королевой с молодой актрисой Анастасией Шульженко. Стриптизер сознался в измене и записал оправдательное видео с извинениями.

После этого супруги некоторое время жили порознь, но сейчас снова съехались. Королева объяснила общественности, что простила супруга, так как уверена, что он стал жертвой профессиональной мошенницы. Причиной такого заявления стало то, что звездная пара уверена, что именно Шульженко и ее подруга украли из их дома драгоценности на крупную сумму.